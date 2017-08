Skole tar tak etter skandalefest

– Ungdommen møtes, og det skjer tydeligvis ting de selv ikke har kontroll over. For det første er det ikke lov, og for det andre er det direkte farlig. Så her må både de som jobber med ungdom, foreldre og ungdommen se seg selv i speilet, forteller rektor på Mysen Videregående, Brynjar Rønningen.

Over hundre ungdommer deltok i festen på Høytorp fort i Eidsberg fredag kveld. Flere av deltakerne var mindreårige, og en av vitnene til festen, Gry Hagen, forteller at det var mye alkohol på festen.

– Det var øl, men også sterkere ting som for eksempel sprit. Det er normalt at ungdom drikker, men disse var veldig unge, og de drakk åpenlyst foran politiet.

Årlig tradisjon

En av initiativtakerne til festen, Thomas Johan Wetting Christell, sier til Smaalenenes Avis at det er en årlig tradisjon med fest på fortet når videregående skolen starter opp igjen.

Han syns det var beklagelig at festen utviklet seg slik den gjorde.

Rektor Rønning forteller at skolen ikke stod bak festen.

– Dette er en initiativ som enkeltelever har tatt, og som ikke er i skolens regi. At det utarter på den måten er både leit og beklagelig. Så jeg syns det er trist at dette blir utfallet på skolestarten, sier han.

FAU-leder reagerer

Noen av festdeltakerne var i ungdomsskolealder. FAU-leder på Eidsberg ungdomsskole, Roger Sommernes reagerer også på at mindreårige deltok på festen.

FAU-leder på Mysen Ungdomsskole er fornøyd med måten politi håndterte saken. Foto: PRIVAT

– Det er viktig at vi som foreldre henger på det. Vi gjerne tar oss en tur opp på fortet og ikke minst henter våre ungdommer når det viser seg at det ikke er ok. Politiet var jo på plass og gjorde, slik jeg har oppfattet det, en fin jobb i å bryte opp festen og ringe foreldre – som igjen hentet sine ungdommer, skriver han i en melding til NRK.

Rønningen forteller at de vil snakke med politiet og barnevernet.

– I tillegg skal vi snakke med elevene, og det blir også tema på foreldremøtet neste uke. Da skal vi snakke om hvilket ansvar den enkelte må ta, og hvordan vi kan ta ansvar sammen, sier han.

Ordfører i Eidsberg, Erik Unaas, sier til Smaalenenes Avis at han ikke ønsker slike hendelser i Eidsberg kommune. Han forteller også at festen vil bli tema i neste ukes møter i Ungdomsrådet og Utviklingsstyret for Høytorp fort, og kommende møte i Eidsberg politiråd.