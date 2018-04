Skjøt elg i barnehage

Det var ved lunsjtider at Augerød barnehage i Våler i Østfold fikk et litt spesielt besøk. En forvirret elg rotet seg inn på barnehagens område. Deler av uteareal i barnehagen er på taket av et av hovedbyggene, og elgen fant veien opp på taket.

– En ansatt så at den kom inn på området, også gikk den opp på taket. Deretter enten falt eller hoppet den fra taket, forteller barnehagestyrer Mariann Gunneng.

Alle barna var inne da ulykken fant sted. Det var Moss Avis som først skrev om ulykken.

Avlivet elgen

Elgen falt ned fire meter ved hovedinngangen til barnehagen. Den fikk så store skader at den ikke klarte å bevege seg fra stedet, og viltnemnda ble tilkalt.

– Vi valgte å avlive den på stedet. Ettersom det var i en barnehage måtte vi få inn litt ekstra sikkerhet. Vi skjøt med hagle, men kom oss ganske nær, så det gikk bra, forteller Sven Martinsen i Viltnemnda.

Han priser seg lykkelig over at det ikke var noen ved hovedinngangen da elgen falt.

– En elg som ramler ned kunne truffet både unger og ansatte. Det er jo ofte folk ved den døra, så vi priser oss lykkelig over at det ikke stod noen der den falt, sier han.

Elgen ble fraktet vekk fra stedet, og vil bli solgt til inntekt for viltnemnda. Foto: Nina Gullberg

Barna fikk se elgen

Barna var ikke vitne til verken fallet eller avlivingen. Men etter at elgen var blitt skutt fikk de eldste barna komme ut og se på det store dyret.

Barna i barnehagen fikk først se elgen, før de gikk inn for å tegne den etterpå. Foto: Nina Gullberg

– Den var jo veldig stor, og dette er nok noe barna kommer til å snakke om i tiden fremover. Det er jo ikke noe som skjer så ofte.

Selv om elgen falt fra lekeplassen på taket, forteller Martinsen at det ikke skal være fare for at noen barn ramler ned.

– Den er bygget etter forskriftene. Men det kan jo være vi tar en ny titt på sikkerheten nå, forteller han.