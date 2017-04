Reddet seg ut av brennende anneks

Fire personer lå og sov i et anneks i Varteig da det begynte å brenne like før klokken ett i natt. De fire våknet av at det brant og kom seg ut. Brannvesenet fikk også berget ut to propanbeholdere som lå i bygget. Det er ikke kjent hvorfor det begynte å brenne.