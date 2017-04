Skiptvet-jegere vil skyte ulv

Skiptvet elgvald søker om tillatelse til lisensjakt på ulv i kommunen, og ordfører Svein Olav Agnalt støtter søknaden. Det skriver Smaalenenes Avis. – Jeg støtter søknaden om lisensjakt og det føler jeg meg sikker på at et flertall i kommunestyret gjør også, sier ordføreren. Et vedtak i kommunestyret betyr at elgvaldet kan be Miljødirektoratet om tillatelse til felling.