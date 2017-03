Skal rydde opp for fem millioner

Miljøverndirektør Karsten Butenschøn hos fylkesmannen i Østfold håper det er mulig å få ryddet tomta i løpet av året.

– Det er et gammelt deponi det har vært mye frem og tilbake om. Nå skal det graves opp og alt avfallet skal sorteres ut av massene som ligger der. Så skal det settes i stand slik at det blir et rent og fint område etterpå, sier Butenschøn.

En ordknapp Jarle Støver sier han er fornøyd med at det blir ryddet opp, men synes det har tatt altfor lang tid.

Avfallet var ikke registrert

To år etter at Jarle Støver kjøpte jordbrukseiendommen Bodalsåsen i 2007 oppdaget han store mengder avfall i et deponi på tomten. Støver hadde undersøkt offentlige registre før han kjøpte tomta, men avfallet var ikke registrert i Statens forurensningstilsyns database over avfallsdeponier.

Deponiet stammer fra en avtale Rakkestad gjorde med en tidligere, lenge avdød eier av tomta.

Dette var starten på en nesten ti år lang strid, først med kommunen og så med nasjonale myndigheter, om hvem som hadde ansvaret for å rydde opp.

Det siste drøye året har Støver ventet på en svar fra Miljødirektoratet over hvem som skulle ta den sjusifrede regningen for å rydde opp på tomten. Fylkesmannen i Østfold søkte i november i fjor om penger til å rydde opp. Nå har svaret kommet: