Skal ikke ødelegge i naturreservat

Arrangørene av Grenserittet mener det ikke skal bli noen skader på naturen når de skal ha et mindre sti-ritt gjennom et naturreservat i Indre Iddefjord. Rittleder for Grenserittet, Thor Fagereng, sier det blir få deltagere som ikke vil skade skogbunnen.