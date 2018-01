Skal hindre folk i å gå på snørra i gangfeltet

Ved å få bedriftene som leverer veimerking til å bruke bedre materiale, håper Statens vegvesen å bli kvitt problemet med glatte overgangsfelt.

En undersøkelse viser at 9 prosent av fotgjengere som ble skadet i Oslo i 2016 ble påkjørt eller falt i gangfeltet.

Senioringeniør og ekspert på veioppmerking Bjørn Skaar i Vegdirektoratet forteller at de også har fått tilbakemeldinger fra trafikanter om at glatte overgangsfelt er et problem.

– Dette er klager vi har fått flere ganger gjennom de siste årene, sier han.

Skjerper kravet til materiale

Bjørn Skaar i Vegdirektoratet forteller at de nå øker kravene til de som merker veiene. Foto: Henriette Erken Busterud / Vegdirektoratet

Problemet skal nå bli historie. Dette skal man få til ved å skjerpe kravet til materialene som veimerkingsbedriftene bruker for å merke veien.

Det er i dag krav til friksjon, synbarhet i mørke og dagslys og slitasjeegenskaper.

– Vi utfordrer også bedriftene som merker veiene til å utvikle materiale som ikke blir glatt. Alle gangfelt som legges i år skal bli mindre glatte, forteller han.

Produsenter fra ti land testet i fjor sommer ut ny veimerking med gode resultater.

Legevakta i Oslo er blant dem som har slitt med pasienter som har falt på glatta, blant annet i overgangsfelt. Seksjonsoverlege Knut Melhuus er derfor glad for at Statens vegvesen vil gjøre det mindre farlig å krysse veien.

– Dette er ikke pasienter vi må ha, så vi synes det er veldig bra at de strammer inn.

Ti produsenter testet ut ny veimerking på riksvei 2 i Våler i Hedmark i fjor. Foto: Anne Næsheim / NRK

Glassperler gir glatte overgangsfelt

Problemer med glatte overgangsfelt oppstår ofte når feltene er nye. Grunnen er at det plasseres glassperler på toppen av feltene. Disse perlene har funger som en refleks, men dersom man bruker for mange kuler kan gjøre feltene farlige for myke trafikanter.

Overlege Knut Melhuus forteller at det vil bli et økende problem med glatte veier. Foto: Rushda Syed / NRK

– Dette er ikke akseptabelt. Vi vil at overgangsfeltene ikke skal være glatte fra første dag, sier Skaar.

Også is og rim legger seg på de hvite gangfeltene. Melhuus hos legevakta i Oslo mener det er viktig å finne ut hvordan man kan bli kvitt glatte veier, ettersom dette kan bli et problem i fremtiden.

– Med økende klimaendringer, der vi får blant annet underkjølt regn, er glatte veier en økende utfordring, sier han.