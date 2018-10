Skal ha tatt seg betalt for å ansette utlendinger på Rema 1000

De to ble pågrepet av politiet torsdag 4. oktober. Den eldste, en 46 år gammel mann, skal ifølge fengslingskjennelsen ha tatt en engangssum for å ansette personer av utenlandsk opprinnelse.

Deretter skal han ha tatt 15 prosent av lønna deres.

– Politiet har grunn til å tro at disse har mottatt penger av andre ansatte. Måten det er gjort på gjør at vi har funnet grunn for å sikte dem for korrupsjon, bekrefter politiadvokat i Øst politidistrikt Mathias Emil Hager.

Betalte for å få seg jobb

Den yngste, en mann i 20-åra, skal ifølge kjennelsen ha fortalt at han først betalte for å få seg jobb på Rema 1000, men at han deretter skal ha formidlet betaling fra andre ansatte for at de skulle ha jobb.

Mannens forvarer, Even Rønvik, forteller at klienten har vært i en tvangssituasjon og at han selv betalte en del av sin egen lønn til 46-åringen.

– Han risikerte oppsigelse eller å miste jobben hvis han ikke betalte hva denne hovedmannen krevde.

Han skal ha forklart at han ønsket å oppklare saken og varslet ledelsen i Rema 1000. Han erkjenner ikke straffskyld og er nå løslatt av politiet.

Siktet for grov korrupsjon

Politiet er tidlig i etterforskningen, men skal ha gjort undersøkelser på arbeidsplassen. Nå skal en rekke personer som er knyttet til saken avhøres.

Hvor store summer det er snakk om og hvor lenge det har pågått ønsker ikke politiet å kommentere av hensyn til etterforskningen.

Det skal være aktuelt å avhøre rundt 10 personer, forteller politiadvokaten.

– Har politiet grunn til å tro at dette også kan knyttes til menneskehandel?

– Jeg kan i alle fall si at det ikke er en endelig vurdering de straffebudene som er tatt ut siktelse på nå. Og politiet må foreta en objektiv og åpen etterforskning for å finne ut hvilke straffebud som er anvendelig i denne saken, sier Hager.

Politiadvokat i Øst politidistrikt Mathias Emil Hager sier at de to mennene er siktet for grov korrupsjon.

Rema 1000 varslet politiet

Det var Rema 1000 som kontaktet politiet etter de mottok en bekymringsmelding som ga dem mistanke om at noe var alvorlig galt.

Rema 1000 ønsker ikke å la seg intervjue, men svarer følgende på e-post:

«Vi har anmeldt forholdet og saken er nå under etterforskning. Spørsmål tilknyttet saken må politiet besvare.»

46-åringens forsvarer, Sille Heidar, forteller at hennes klient ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.