Skal feste på Rockefeller

Cupfinalefesten til Sarpsborg 08 blir på Rockefeller. Klubben melder på nettsidene sine at de har vært flere turer i Oslo for å se på ulike steder, og har falt ned på at Rockefeller er det stedet som i desember vil gi dem de beste forutsetningene for å lage et cupfinaleshow, sier Morten Riise i Sarpsborg 08. Kampen går 3. desember mot Lillestrøm.