Skal bruke VM til å utvikle idretten

– Jeg håper kan samarbeide med andre aktører og få til noen nyvinninger for hvordan vi kan lage orientering på TV slik at idretten får mer oppmerksomhet. Det er noen av det viktigste utviklingsoppgavene som ligger i dette, sier Per Bergerud.

Den tidligere verdensmesteren i hopp har de siste årene blant annet vært styreleder i Skiforeningen i Oslo og var administrerende direktør for VM i skiskyting 2016. I tillegg har han en lang og bred karriere i norsk næringsliv.

Nå har han fått jobben med å lede VM i orientering i 2019.

Fornøyd med ansettelsen

Selv om ikke Bergerud har bakgrunn fra orienteringssporten, er orienteringsforbundet svært godt fornøyd med å få ham på laget.

– Vi i Norges Orienteringsforbund er tilfreds med ansettelsen og ser fram til samarbeidet, sier generalsekretæren i orienteringsforbundet, Lasse Arnesen.

VM i orientering i 2019 er et av de største internasjonale arrangementene i fylket med rundt 300 landslagsløpere fra nesten 50 nasjoner. I tillegg er det en målsetting om minst 4000 deltakere på publikumsløp og 10.000 tilskuere.

VM i 2019 omfatter også testarrangementene Euromeeting i Fredrikstad i høst og prøve-VM i Halden i 2018. Hele fylket skal tas i bruk.

Tar med VM-erfaringer

Bergerud vil jobbe fulltid med VM frem til mesterskapet. Han kommer til å ta med seg mye av erfaringene fra VM i skiskyting i Holmenkollen i fjor.

– Vi tar med oss alt som har med organisering, finansiering, jobb med sponsorer, barneaktiviteter og å bygge alt det som er rundt arrangementet. Samtidig må vi sørge for at dette blir et orienteringsmesterskap, ikke noe annet, sier Bergerud.