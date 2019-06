Skademeldingene renner inn etter uværet

– Sent i går kveld hadde vi fått inn cirka 100 skader. Vi forventer at det tallet vil øke betydelig utover dagen, sier kommunikasjonssjef skadeforsikring i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad til NRK.

Det regnet og tordnet kraftig i de sørlige områdene av Norge i går. Titusenvis av husstander på Sør- og Østlandet mistet strømmen som følge av uværet.

Forsikringsselskapene får nå inn hundrevis av skademeldinger fra hele Sør-Norge.

– Det som er litt spesielt, er at det har rammet ganske vilkårlig over et stort område i Sør-Norge. Det er litt i Østfold, litt i Oslo og litt på Sør- og Vestlandet. Ingen steder har fått veldig mange skader på et konsentrert område, sier informasjonsdirektør i If forsikring, Jon Berge.

If hadde fredag formiddag fått inn rundt 60 meldinger.

– Men nå er det travelt på skadesenteret vårt, det renner inn med skader fortløpende, så skadesjefen vår estimerer at vil vi få inn 150 skader i løpet av dagen.

Lyn- og vannskader

Meteorologisk institutt sendte ut oransje farevarsel i forbindelse med uværet, med stor fare for jordskred og flom.

Forsikringsselskapene har fått inn flest meldinger om lyn- og vannskader. Det har gått hardt utover TV-er, komfyrer, pc-er og kjellere.

– Rundt 80 prosent er relatert til elektriske ting, mens 20 prosent er vannskader. Men det er også andre ting, som jordras, lynnedslag i pipe og slike ting, sier Berge.

– Det er i hovedsak lynskader, men også vannskader. Det har heldigvis ikke vært noen enormt store skader foreløpig, forteller Rysstad i Gjensidige.

Bjarne Rysstad i Gjensidige forsikring forventer at antall skademeldinger vil øke betydelig utover fredagen. Foto: Mats Stordal

Fredag morgen har også Tryg Forsikring registrert rundt 50 skader etter uværet. Halvparten av skadene er vannskader, mens den andre halvparten skyldes lynnedslag.

– Erfaringsmessig vil vi motta flere skademeldinger i løpet av de neste dagene når folk får oversikt, opplyser kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen.

Stort sett private som er rammet

Ifølge forsikringsselskapene er det stort sett privatpersoner som har blitt rammet av uværet. Hvor mye skadene kommer til å koste totalt, er det foreløpig for tidlig å si noe om.

– Vi er spente på hva det blir totalt sett. Det ser ikke ut som de aller mest alvorlige hendelsene, hvis vi begynner å summere opp og ser på hva som har skjedd de siste årene. Men vi får vente med å gjøre de endelig konklusjonene, sier Rysstad i Gjensidige.

Sist forsikringsselskapene opplevde lignende antall skademeldinger etter uvær på Østlandet, var da det regnet kraftig over Oslo og Akershus i 2016.

– Da gjorde noen timer med regnvær skader for en halv milliard kroner. Det blir nok ikke slike summer nå, men det vil selvfølgelig koste noen millioner nå også, forteller Berge i If.