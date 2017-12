Sjokkerende resultater etter vogntogkontroller

Usikret last, frakoblet utstyr og brudd på hviletiden er hverdagen for vegvesenets kontrollører.

Fagleder Øyvind Grotterød på Svinesund forteller at de hver eneste dag oppdager vogntog som aldri skulle vært på veien.

– Det er vogntog som er direkte trafikkfarlige. Hvis vi ikke får stanset dem, så kan det i verste fall føre til dødsulykker, forteller han.

Sjåfør koblet av bremsene

Et av de mest alvorlige tilfellene var en sjåfør som hadde koblet ut bremsesystemet på vogntoget ved hjelp av strips, og i tillegg fjernet bremseklossene på et av hjulene.

I lasten hadde han farlig gods.

– Sjåføren har kompetansebevis på at han kan kjøre farlig gods, men så setter han andres liv i fare på denne måten, sier Grotterød.

Vogntogsjåføren hadde brukt strips for å koble av bremsene. Foto: Statens vegvesen

Noen dager tidligere ble en semitrailer stoppet på Svinesund med over seks tonn overlast.

Sjåføren fikk en bot på 26.000 kroner og beskjed om at han ikke fikk kjøre videre før han hadde fordelt lasten.

Men lasten skulle til Oslo og sjåføren var redd for å komme for sent. Derfor valgte han å trosse forbudet og kjøre videre med en gang.

– Vi tok en telefon til ham og ga han muligheten til å snu. Det valgte han å gjøre, og da han kom tilbake fikk han et nytt gebyr på 26.000 kroner, sier Grotterød.

Fikk 170.000 i bot

I slutten av november ble også en sjåfør fra Portugal heftig bøtelagt, etter å ha kjørt fra Spania til Ski med 23,7 tonn (!) for mye i lasten.

– Selv om det på langt nær er første gang vi opplever stor overvekt, var totalvekten sjokkerende på mange måter, sier inspektør Thomas Rustad i Statens vegvesen til Østlandets Blad.

Sjåføren var bare 15 minutter unna ankomststedet da han ble stanset på E6 ved Taraldrud. Totalvekten på lasten, en juicepresse, var på 85,7 tonn.

Føreren fikk en bot på 169.900 kroner som den portugisiske oppdragsgiveren ønsket å betale kontant.

Fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen forteller at de daglig stopper vogntog som aldri skulle vært på veiene. Foto: Petter Larsson/NRK

– Har dårlig økonomi

Andre tilfeller som er oppdaget denne uken, er et vogntog med sprukket bremseskive i Valdres, en semitrailer som manglet bremser på tre hjul på Svinesund og et vogntog på Magnor i Hedmark hvor hjullager og hjulbolter var slått i stykker.

Alle tre kunne skapt svært alvorlige situasjoner på norske veier.

Sjåførene av vogntogene kommer fra hele Europa. Grotterød forteller at de ofte har dårlig økonomi til felles.

– Ofte fungerer ikke ting som de skal. Men istedenfor for å reparere, så kobler de det bare helt av, slik at de kan fortsette å kjøre. Hvis de ikke kan kjøre, så kan det føre til at de mister førerkortet, og dermed er levebrødet borte, sier han.