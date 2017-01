To personer omkom på riksvei 22 i Trøgstad 21. oktober i fjor, da en bil kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med møtende kjøretøy. Både fører og passasjer omkom, mens personen i den møtende bilen kom fra det med lettere skader.

Nå har politiet konkludert med at føreren av bilen med de to omkomne var påvirket av cannabis da uhellet skjedde, og at dette var en medvirkende årsak til ulykken.

Bilen kjørte også noe over fartsgrensen på 80 kilometer i timen da den skar over i motsatt kjørefelt.

– Det er naturlig å fastslå at cannabis er en medvirkende årsak til denne ulykken, sier etterforskningsleder ved Indre Østfold politistasjon, Svend Åge Sletten til NRK.

– Et skrekkeksempel

Han vil ikke si noe om hvor farlig det er å kjøre bil under påvirkning av cannabis kontra alkohol:

– Det er vanskelig for meg å si noe konkret om det, men ruspåvirkning og bilkjøring passer generelt ikke sammen. Det ser vi dessverre et skrekkeksempel på her. Det er både veldig trist og alvorlig, sier Sletten.

De to som omkom var fra henholdsvis Trøgstad og Hemnes i Høland og var i 20-30-årene. Også den skadde fra den andre bilen er fra Trøgstad og i tenårene.

Tar flere rusede førere

Det var en økning av omkomne i trafikken på nesten 15 prosent i 2016. Ifølge UP er det høy fart, ofte i kombinasjon med ruspåvirkning, som hyppigst foranledningen til alvorlige trafikkulykker.

Stein-Olaf Røberg i Utrykningspolitiet forteller at det har vært en sterk økning personer som er anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

Foreløpige kontrolltall viser at UPs mannskaper i 2016 anmeldte 2.402 personer for ruspåvirket kjøring mot 1.664 i 2015 på landsbasis. En kraftig økning på 44 prosent.

– Vi er litt overrasket over at tallet var så høyt selv. Det vi har sett, er at det er veldig mange som ikke fremstår som påvirket, men som likevel har skyhøye verdier av medikamenter eller narkotika, sier UP-sjef Stein-Olaf Røberg ved distrikt Innlandet og Øst til NRK.no.

Han forteller videre at UP-patruljene har blitt flinkere til å se og vurdere om personer er ruset på andre ting enn alkohol.

– Hvis alkometeret går i null, så betyr ikke det nødvendigvis at førerne ikke er ruset. Da må man gjøre en vurdering og se om det er grunnlag for å gå videre med utvidede prøver, sier Røberg og legger til:

– Vi er veldig fornøyd med å ha avslørt flere, særlig når vi ser hvor ofte rus er involvert i dødsulykker. Hvis vi klarer å eliminere rusede førere fra trafikken, så kan det være en medvirkende årsak til å få ned antall dødsulykker.