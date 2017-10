To kvinner savnet fra sykehjem

Politiet leter etter to demente kvinner som er savnet fra Solliheimen sykehjem på Kråkerøy. De to er henholdsvis 74 og 81 år og går med hver sin rullator. De to har vært borte i rundt tre timer. Den ene kvinnen er kledd i lyseblå genser, sort bukse og sorte sko, mens den andre har på seg boblekåpe i ukjent farge, lysegrønn genser og sort bukse.