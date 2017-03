Siste frist for å betale årsavgift

I dag er det siste frist for å betale årsavgiften på bilen. Det er ikke mulig å få betalingsutsettelse for årsavgiften. Kravet tilfaller personen som sto som eier av kjøretøyet ved årsskiftet. Skatteetaten har sendt ut krav for hele 3,8 millioner kjøretøy i år, en økning på 70.000 fra 2016.