Sinte og oppgitte, og uken har så vidt begynt

Marianne Mork skulle jobbpendle til Oslo som vanlig i morges og var som mange andre forberedt på det som skulle komme og hva det kunne bety av ekstra reisetid.

– Men det som skjer er at når 07:08-toget kommer inn på stasjonen, så ser alle at det bare er ett togsett, forteller Mork. Alle ble helt oppgitt. «Nå blir det trangt», tenkte vi, og det ble det. Folk ble stuet inn i togsettet. Det var så fullt at de nesten ikke fikk igjen dørene, forteller Mork.

Verst i Moss og på Ås

– Det er i Moss og Ås på Østfoldsiden at det har vært størst problemer i dag, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB-konsernet.

Vedlikeholdsarbeidene på Østfoldbanen varer så lenge at NSB må ta hensyn til det de har av vedlikeholdskapasitet, og sør for Oslo har ikke NSB noe verksted.

– Derfor må vi kjøre enkeltsett i avgangene. Denne uken blir det derfor særdeles trangt på togene, og det gir seg til syne i Moss på regiontogene og i Ås på lokaltogene, forklarer Lundeby.

Innskrenkinger i trafikken til og fra Oslo S sommeren 2017 Uke 26-30 (26. juni - 31. juli) Redusert kapasitet Skøyen-Oslo S-Bryn-Lillestrøm Uke 26-31 (26. juni - 6. august) Stengt Oslo S-Ås og Oslo S-Mysen Uke 31 (31. juli - 6. august) Stengt Oslo S-Grefsen, redusert kapasitet Oslo S-Lillestrøm 5. - 6. august Oslo S stenges for all togtrafikk

Kritiserer NSBs planlegging

Marianne Mork jobber fleksitid og tenkte at det kanskje var andre som trengte plass på toget mer enn henne. Hun valgte derfor å prøve neste tog. Rundt tretti andre sto også igjen på perrongen.

Men før hun fikk drosjeskyss til Oslo, fikk Mork også høre fra NSB-ansatte at det trolig ikke var nok busser som ventet på Vestby heller.

– Noen var kjempesinte, noen bare lo oppgitt, forteller Mork om reaksjonene på perrongen.

– Det skal jo ikke være slik, dette burde vært bedre planlagt, sier hun.

NSBs pressesjef Åge-Christoffer Lundeby satser på at det blir bedre plass på toget når fellesferien starter. Foto: Bjørn Stuedal / NSB

Men hun tilføyer at de som sto på perrongen, gjorde en strålende jobb.

– Det jo ikke deres skyld, og de løste det greit. De bare begynte å ringe etter taxier, så servicen der og da er jo god, sier hun.

Men Mork mener det burde vært satt opp direktebusser til Oslo fra Moss.

– En eller to busser, så hadde mye vært gjort, i hvert fall på sju- og åtte-avgangene, sier hun.

Fins ikke nok busser

Svaret fra NSBs pressesjef er at det har de prøvd, men ikke fått til.

– Bussmarkedet er ikke så stort at vi greier å skaffe nok busser. Derfor åpner vi opp komfort-vognene i regiontogene i denne perioden. I tillegg skal vi ha kapasitet med buss eller taxi så godt det lar seg gjøre.

Men det blir trangt i morgen også. Og dagene etter det.

– Det er denne uken vi tror blir den tøffeste, i tillegg til uke 31. Arbeidene varer to uker lengre enn den tiden folk pleier å ta ferie. Da blir det problemer, dessverre, sier Lundeby.