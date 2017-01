Sikrer tak i Sarpsborg

Sarpsborg brannvesen er i Oskarsgate hvor et vannbordbeslag har løsnet fra et tak, opplyser vaktleder hos 110-sentralen, Kjell Jacobsen. – Vi oppfordrer ellers folk til å sikre løse gjenstander som for eksempel trampoliner og partytelt. Da blir det mindre jobb på brannvesenet, sier han.