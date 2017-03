Setter ned foten for redningsaksjon

– For at bobestyrer skulle videreført dette, måtte det vært en betydelig økonomisk gevinst for konkursboet. Kreditorene skulle hatt noe å tjene på det. Det ser jeg ikke at er sannsynlig, sier Ole Richard Holm-Olsen.

Som bobestyrer etter at Halden Håndballklubb slo seg konkurs tirsdag, sitter han på nøkkelen til om eliteserielaget i håndball får spille årets seks siste kamper.

Tidligere i dag skrev NRK at både håndballforbundet og flere klubber har vist interesse for å hjelpe Halden økonomisk til å spille resten av kampene denne sesongen.

Nå sier altså bobestyreren nei.

– Det er riktig at det har kommet tilbud om penger fra både håndballforbundet og andre eliteserieklubber, men ikke garantier i et så stort omfang at det forsvarer at boet skal gjøre det, sier Holm-Olsen.

Opptatt av rettferdighet

Siden konkursen i går har Norsk Topphåndball og håndballforbundet diskutert hvordan de kan hjelpe Halden til å fullføre sesongen.

Daglig leder Hein W. Barthold i Norsk Topphåndball sier viljen til å hjelpe klubben er stor, men at avgjørelsen om Haldens sesong kan reddes må tas i løpet av dagen.

– Vi har sett på forskjellige løsninger. Siden det er første gang en klubb blir slått konkurs midt i sesongen, så må vi se på hva som er fair for de andre lagene, sier Barthold.

Tabell uten Halden Ekspandér faktaboks Larvik 30 Glassverket 25 Vipers 24 Byåsen 19 Storhamar 14 Tertnes 11 Sola 9 Gjerpen 9 Oppsal 9 Stabæk 5 Rælingen 2 På denne tabellen vil det 10.-plassen spille kvalifisering, mens 11.-plassen vil rykke ned.

En av vurderingene når de skal vurdere hvor langt de vil strekke seg for å hjelpe Halden til å gjennomføre sesongen, er om de seks lagene som eventuelt skal møte Halden resten av sesongen vil ha en fordel fordi Halden ikke klarer å stille med et toppmotivert og godt forberedt lag.

– Alle lagene ønsker at alle skal gjennomføre sine 22 kamper, men under like forhold, sier Barthold.

PS: Halden Håndballklubbs neste kamp skulle etter planen vært mot bunnlaget Rælingen førstkommende søndag.