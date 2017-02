Setter inn ekstra bemanning på grunn av glatta

– I går fikk vi en ny topp med 37 pasienter som kom til skadepoliklinikken. I tillegg var 2/3 av de 16 som ble innlagt hos oss, skadet etter fall på glatta, forteller kommunikasjonssjef ved Kalnes, Bjørn Hødal.

Bjørn Hødal forteller om travle dager på skadepoliklinikken. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Han forteller at de fleste skadene skjer ved hjemmet.

– Enten skal de ut i bilen eller er på vei til postkassa. Mange tenker at man skal kjøre forsiktig, men ikke like mange tenker at de må gå forsiktig til bilen også. Legene får mye å gjøre, så vi må sette inn ekstra personell for å få unna operasjoner, forteller han.

Venter på operasjon

En av dem som har vært uheldig på isen er Jørn Bakke. Han ligger på sykehuset, og venter på operasjon.

– Jeg var på vei hjem etter et besøk hos søstera mi, også var det litt nysnø med is under. Da ramlet jeg og brakk ankelen. Nå har jeg ligget her i flere dager for at

Jørn Bakke venter på å bli operert. Han forventer å måtte gå med gipset bein i noen måneder fremover. Foto: PETTER LARSSON / NRK

hevelsen skal gå ned. Hvis den har gått nok ned i morgen, så skal de operere inn noen stifter for å sette benet sammen igjen, sier Bakke.

Kulda har latt vente på seg i vinter, og først nå i februar har vi fått merke på minusgradene. Det har sykehuset Østfold merket, forteller Hødal.

– Fra andre februar og frem til nå så har det vært mye å gjøre.

Noen får alvorlige skader

Mange av dem som kommer til sykehuset med fallskader får rask behandling, men for noen er det mer kritisk.

– Noen får også alvorlige skader. Det er brudd i hender, føtter, hofter, skuldre, det er mange typer bruddskader.

Noen må også opp på operasjonsbordet for å rette opp etter ett brudd. Bjørg Danielsen måtte opereres etter et fall.

Det var håndleddet som brakk for Bjørn Danielsen. Foto: PETTER LARSSON / NRK

– Jeg knakk håndleddet i går, og da måtte jeg hit for å få gips. Men det var ikke bra nok, så derfor måtte det opereres.

– Gå forsiktig

Hun har en oppfordring til alle som skal ut å gå.

– Dere må gå veldig forsiktig, og kjøpe brodder. For det hadde ikke jeg gjort, sier Danielsen.

Hødal har også en oppfordring til kommunene.

– Vær raskt ute med strøbilen. Det er fornuftig bruk av samfunnets resurser.