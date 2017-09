Senterpartiet vil høre på viltnemnda

Regjeringen må lytte til rovviltnemndene og ikke Miljødirektoratet når vinterens fellingskvote på ulv skal fastsettes, sier Senterpartiet til NTB. Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus vil gi tillatelse til å felle 36 ulver i løpet av vinteren og ta ut tre ulveflokker. Miljødirektoratet anbefaler å redusere kvoten for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen med ett revir for å sikre at bestandsmålet for neste år nås.