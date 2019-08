Sendte penis-bilde og avtalte møte med 11-åring – tatt på fersken

– Han er godt kjent for politiet. Likevel fikk han fortsette nesten en måned etter at han ble anmeldt. Det er nesten for drøyt, sier Stefan Dahlgren i organisasjonen Barnas Trygghet.

Det startet med at mannen i 60-årene kom i kontakt med en 11 år gammel jente via chattekanaler. Jenta reagerte på mannens tilnærmelser, og ga beskjed til foreldrene. De overtok dialogen uten å si at det nå var voksne han egentlig chattet med.

Familien til jenta ba organisasjonen Barnas Trygghet om råd, og de anbefalte å gå til politiet med saken. Ifølge Dahlgren ble anmeldelsen levert 7. juli. Samtidig engasjerte en slektning seg for å fortsatte dialogen med mannen.

Filmet konfrontasjonen

I chattene kommer det frem at mannen spurte jenta direkte om hun ønsket å ha sex med ham. Han sendte bilde av sin egen penis, og etter hvert avtalte han å møte det han trodde var 11-åringen i en park i Sarpsborg. Møtet skulle finne sted torsdag ettermiddag denne uka.

Men i stedet for å treffe jenta, møtte han to personer fra Barnas Trygghet. De filmet mens de konfronterte mannen med det han hadde gjort, og kontaktet også politiet.

Etter 20 minutter kom en politipatrulje og pågrep mannen, som nå er siktet etter den såkalte grooming-bestemmelsen.

– Vi hadde en plan om å håndtere saken på vår måte. De kom oss i forkjøpet, sier Daniel Holm ved vold- og sedelighetsavdelingen i Øst politidistrikt.

– Legger seg flat

I konfrontasjonen med Barnas Trygghet, forklarte mannen at han er dømt seks ganger tidligere.

Forsvarer Harald Otterstad omtaler de tidligere sakene som «grenseoverskridende handlinger i forhold til barn». Han sier disse forholdene ligger flere år tilbake i tid, og er mer alvorlige enn det han nå er siktet for.

– Han erkjenner de faktiske forhold. Han legger seg flat, sier Otterstad.

Ifølge forsvareren er mannen tidligere diagnostisert som pedofil. Til Barnas Trygghet forklarte mannen at han ikke tidligere er tilbudt behandling, men at han ønsker å bli behandlet dersom han får muligheten.

Advarer mot privat etterforskning

Stefan Dahlgren i Barnas Trygghet sier de er fornøyd med å kunne samarbeide med politiet. De har nå overlevert det de mener er bevis for mannens aktivitet til politiet.

Likevel mener Holm i politiet at det kan være problematisk å jobbe slik som Barnas Trygghet gjør det.

– Det å drive etterforskning og konfrontere fra utsiden er noe man burde vokte seg for. Etterforskning har noen juridiske og etiske rammer som politiet må følge, og man risikerer også å forspille bevis som kan skade saken, sier Holm.