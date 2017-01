Sendte hjem elevene etter trist beskjed

Det skriver skolen på sine sider.

– Vi valgte å sende elevene hjem. Jeg kan bekrefte at det er en av våre ansatte som er meldt savnet, sier rektor Pål Magnussen.

Hørte noen rope

Rektoren sier at de fikk sjokkbeskjeden i går kveld og at det går sterkt inn på dem alle. At elevene sendes hjem er besluttet i samråd med FAU.

Elevene som ønsker det vil få oppfølging av helsesøster og lærere ved skolen hele skoledagen og den nærmeste tiden.

Trolig har læreren gått gjennom isen på Kornsjø. Like før klokken 15 ble det slått alarm etter at det ble hørt rop om hjelp. På svensk side av grensen ble det funnet en råk i isen, og redningsmannskap fra Norge og Sverige startet en lete- og søkeaksjon.

Trolig omkommet

Politiet går nå ut ifra at kvinnen er omkommet.

– Siden vi fant en spark på bunnen av vannet i går der råket er, mistenker vi sterkt at kvinnen har gått gjennom isen, sier utredningssjef i politiet i Åmål, Magnus Wallin.

Søket etter kvinnen startet opp igjen tirsdag ettermiddag. Svenske dykkere er på stedet nå.