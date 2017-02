Vil gi penger til flyplass på Rygge

Aremark kommune bevilger 3 kroner per innbygger til etablering av flyplass på Rygge. Det ble vedtatt i formannskapet torsdag kveld. Beløpet økes til 30 kroner per innbygger under forutsetning av at de andre kommunene i Østfold bevilger samme økning, skriver ordfører Geir Aarbu i en pressemelding.