Sender ny demonstrasjonssøknad

Aksjonsgruppe Ytringsfrihet, som er en av gruppene som har fått avslag fra politiet om å demonstrere i Fredrikstad i sommer, leverer om noen dager inn en ny søknad til politiet. – Datoen kan jeg av strategiske hensyn dessverre ikke røpe før Øst politidistrikt får den formelle søknaden. Men vi regner selvfølgelig med at politiet som representant for lov og orden, og som et organ som skal beskytte lovlige demonstrasjoner, i løpet kort tid vil godkjenne søknaden, sier gruppens talsmann Morten Lorentzen til NRK Østfold.