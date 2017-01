Varetektsfengslet for overgrep

En mann i 40-årene samtykket til fire ukers varetektsfengsling under et berammet fengslingsmøte i Sarpsborg tingrett i ettermiddag. Mannen er siktet for å ha utøvd seksuell handling mot et barn, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Ifølge avisen erkjenner mannen de faktiske forhold.