Strømstad-skepsis til deponi

Forslaget om deponi for radioaktivt gruveavfall i Fredrikstad vekker skepsis på andre siden av riksgrensa. Strømstad naturskyddförening og leder Sten Brodén har diskutert det på foreningas årsmøte.

– Det er et stykke borte fra Strømstad, men det er fortsatt radioaktivt, sier Brodén til Strømstads tidning, og legger til at de vil avvente og se hva som skjer i saken.