Har avdøde Pjusken rundt halsen

– Jeg tror ikke jeg ville gjort det med en annen katt, men Pjusken var spesiell, forteller Kristel Bredahl.

På en hylle i stua i Harstad står en urne merket med to poteavtrykk. Kristel fikk Pjusken da hun var 12 år gammel og ble raskt sterkt knyttet til den lille katten.

På sommeren i fjor måtte han avlives.

– Det var ingen tvil om at jeg ville ha han hjem, sier hun.

«PJUSKEN»: Pusen Pjusken ble 15 år gammel. Asken etter katten og et bilde står fremme i stua til Kristel Bredahl. Foto: Privat

Da Pjusken vandret til de evige jaktmarker valgte Bredahl å få katten kremert separat. Asken fikk hun tilbake i en urne og som et hjerteformet smykke.

Det er flere som gjør som Bredahl og tar vare på etterlevningene etter kjæledyret sitt.



– Det har helt klart vært økt pågang de siste årene, sier Nina Martinsen, daglig leder ved Dyrekrematoriet i Oslo og Akershus.

Dyreaske i smykker

Også i Østfold er det en økning av folk som vil ha urner til dyr.

– Det er mange som ønsker å få litt av dyret sitt tilbake etter at det har gått bort, forklarer Berit Dahlby, daglig leder i Kremo.

I november begynte hun å selge smykker som inneholder aske.

SMYKKER: Disse smykkene inneholder aske fra kremerte kjæledyr. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Prosessen er enkel. Først kremeres dyret separat, før en teskje av asken sendes til en produsent i Danmark. Der smeltes asken inn i glass som blir brukt som påheng til armbånd, smykker og øredobber.

– Selv har jeg et hjerte i sølv, som er fylt med asken fra en hund som sto meg nær, forteller Dahlby.

I hovedstaden er smykkene blitt svært populære. Martinsen har solgt askesmykker siden 2012.

– Vi selger mellom tre og fem smykker i uka. Folk har virkelig fått øynene opp for dette, sier hun.

PRYDURNER: Siden 2001 har Berit Dahlby tilbudt kremering og urner til kjæledyreiere som ønsker å ta vare på asken etter dyrene sine. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Bruker smykket ved spesielle anledninger

– Vi tenkte først at det skulle bli litt ekkelt å ha urnen stående fremme, men det var overraskende nok ikke det. Det var bare godt å få Pjusken hjem og vite hvor han er, sier Kristel Bredahl.

Ved spesielle anledninger tar hun på seg hjertesmykket som inneholder aske.

– Jeg kan tenke meg at noen syns det er rart. Men de som er like knyttet til dyrene sine som jeg var med Pjusken forstår det, sier hun.

Flere ønsker separat kremering

Når et kjæledyr blir avlivet hos dyreklinikker får man tre alternativer. Felleskremering, separat kremering eller grave ned dyret på egnet plass.

Ved felleskremering får man ikke tilbake asken. Dahlby forteller at noen ønsker å være til stede under kremeringen.

SISTE HILSEN: På urnene kan man få gravert inn i navn og datoer. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

– Noen gjennomfører små ritual før kremeringen. Mange sier de syns det er en verdig måte å avslutte et liv på.

Samme inntrykk har Martinsen ved Dyrekrematoriet i Oslo.

– Flere og flere benytter seg av muligheten til separat kremering. Noen forteller at de ikke ønsker at kjæledyret skal ligge i en fryseboks på et veterinærkontor, og vil selv ha kontroll over levningene.