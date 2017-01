Sebastian (20): – Aksepterer f*** ikke å bli mobbet av Frp

PROVOSERT: Sebastian Hens Gansmoe mener mange unge som mottar støtte fra NAV feilaktig stemples som late av Frps innlegg. Foto: Privat

– Det er ikke så ofte jeg skriver noe på Facebook, men nå var jeg bare dritt lei, sier Gansmoe (20) til NRK.

Gansmoe, som selv har en bipolar lidelse og mottar støtte fra NAV, viser til et bilde av en ung mann som sover på sofaen med en halvspist hamburger oppå seg. Budskapet henviser til et nytt regelverk som plikter unge sosialhjelpsmottakere å være i aktivitet for å få penger.

Da Gansmoe så bildet, skrev han selv et lengre innlegg på Facebook.

– Budskapet de sender er at unge mennesker som går på NAV er late drittsekker som ikke engang rekker å spiser opp burgeren sin før det er på tide med en middagslur. Jeg finner meg i mye, men å bli presentert som dette, å bli mobbet av Frp, å bli fortalt at de forakter meg på denne måten, det aksepterer jeg f*** ikke, skriver han.

Plaget av sykdom

Innlegget har fått god respons, og både kjente og ukjente har gitt betydelig støtte. Neste uke starter han i arbeidspraksis, men i innlegget beskriver han hvordan sykdommen har preget ham.

– Jeg har vært så syk at jeg ikke har vært i stand til å skaffe meg en jobb, skriver han.

Og nettopp det at mange av dem som mottar hjelp fra NAV har stort og reelt behov, er budskapet til Gansmoe. Han mener Frp stempler en altfor stor gruppe.

– Det er ganske åpenbart at de mener unge NAV-brukere bare er late. Det er udelt negativt, sier han til NRK.

– Ikke alle er late

FORSVARER: Frps Erlend Wiborg avviser at partiet mobber sosialhjelpsmottakere. Foto: NRK

Erlend Wiborg, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Frp, står inne for bildebruken. Han mener det er en spissformulering, men at budskapet er viktig.

– Det er ikke sånn at alle unge som går på sosialhjelp er late. Men vi vet at det har vært en utfordring at mange unge mennesker dropper ut av skolen. De jobber ikke, og mottar sosialhjelp passivt og ligger på sofaen. Det er en utfordring både for samfunnet og for den enkelte, sier Wiborg.

Stortingspolitikeren mener det finnes mange som har gode grunner til å motta støtte fra NAV, og mener de ikke har noen grunn til å føle seg støtt av bildet. Han har derfor liten forståelse for at Frp her mobber.

Wiborg viser til at flere kommuner som har innført aktivitetsplikt for denne gruppen har oppnådd gode resultater.

– Vi ser at når du har mottatt sosialhjelp en stund er sjansen liten for at du kommer tilbake til arbeid. Derfor er det så viktig å få folk i aktivitet raskest mulig, sier han.