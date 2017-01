Savnet kvinne funnet i Kornsjø

Sommertogskuffelse i jubileumsbyen

I Fredrikstad er mange skuffet over dagens sommertog-lansering fra NRK. For mens Råde og Sarpsborg får besøk av toget, blir det ikke stopp hos 450-årsjubilanten. Det hadde flere i byen jobbet for, sier ordfører Jon-Ivar Nygård, som håper NRK vil revurdere Fredrikstad som stasjon.