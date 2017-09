Savnet kvinne funnet

En 77 år gammel kvinne som ble meldt savnet fra Østsiden sykehjem i Fredrikstad sent i går kveld, kom i natt til rette. Politiet meldte rett før klokka halv to i natt at kvinnen var funnet i live i nærområdet. Den tynnkledde vinnen ble sendt til sykehuset for sjekk og for å få tilbake varmen.