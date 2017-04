Savnet 10-åring ble funnet på garasjetak

Ifølge politiet ble de to bilvrakene trolig påtent av 10-åringen og en jevnaldrende kamerat i 20-tiden søndag kveld.

En drøy time senere var en av de to guttene tatt hånd om og kjørt hjem til foreldrene, mens det ble satt i gang en stor leteaksjon etter den andre gutten.

Han holdt seg da i skjul for politiet og pårørende.

– Jeg tenker at han er klar over at han har gjort et skikkelig hyss. Vi antar han er veldig redd, sa operasjonsleder Terje Marstad til NRK i 21.30-tiden.

På et tidspunkt var sju politipatruljer ute for å lete etter gutten. I tillegg bisto brannvesenet med varmesøkende kamera.

Kald og bløt

Klokken 22.45 oppdaterte politiet med at gutten hadde kommet til rette. Han ble funnet sittende på et garasjetak i nabolaget der han bor.

– Han var kald og litt bløt. En patrulje fikk kjørt han hjem og fikk han fikk i seg varme og litt mat. Så blir han tatt med til legevakt for sikkerhets skyld, sier operasjonsleder Tom Sandberg.

Når det gjelder bilbrannene, så fikk brannvesenet kontroll og sørget for at det ikke var fare for spredning.

– De blir ikke straffet når de er så unge, men det blir en bekymringsmelding og en prat mellom politiet, guttene og foreldrene deres, sier Sandberg.

