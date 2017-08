Satser på at Norske Skog går under

Mens Norske Skog forsøker å finne en bedre finansieringsløsning, har mange långivere og spekulative investorer satset penger på at selskapet skal gå under, skriver Dagens Næringsliv. Det er solgt såkalt misligholdsforsikring for i alt 35 milliarder kroner i Norske Skog. Dette er en forsikring mot kredittap, som flytter kredittrisikoen fra en investor til en annen.