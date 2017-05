Satser mer på junior-VM enn senior-VM

– I år er fokuset veldig på juniorkarrieren. Dette var et bonusstevne, sier Grace Bullen.

Hun snakker om helgens senior-EM der hun slo ti og tolv år eldre konkurrenter i kampen om gullet.

Hun vant, men uten en ideell oppladning til mesterskapet. Til det var nemlig en to uker lang og tung samling med det amerikanske landslaget for tøff.

Viktigst: Junior-VM

Grunnen til dragningen mot juniormesterskap, er ifølge Bullen at jakten på OL-suksess har dratt henne bort fra nær sagt alle juniormesterskapene de siste årene. Nå er det tre år til neste OL.

– Nå er jeg siste års junior, og jeg vil gjerne ha enda en tittel på CV-en. Det kan bli viktig å ha når jeg skal bygge karrieren videre, sier Bullen.

Fokuset på juniortitler gjør at hun satser mer på junior-EM i juni enn hun gjorde på helgens seniormesterskap.

– Jeg pakker meg inn i masse mesterskap for å samle erfaring. Det er junior-VM i starten av august, så er det senior-VM tre uker senere. Det er da det skal komme en formtopp, sier hun.

– Altså til senior-VM?

– Nei, til junior-VM, sier hun og ler.

JUBLER: Grace Bullen jubler for EM-gullet i Serbia.

– Litt rart

Hun bestemte seg for å ta et år med juniorsatsing allerede i fjor høst. Den gang fikk hun skryt av sportssjefen i bryteforbundet for å sette seg klare mål og for å holde fast ved disse.

Det gjør hun fortsatt.

– Når jeg sier det høyt, så er det litt rart hvor jeg har satt mine mål. Men jeg har vært fast bestemt på dette. Jeg har vært med på seniormesterskap tidligere, og jeg kan gjøre det senere. Og selv om målet er juniormesterskapene, så klarer jeg fortsatt å bryte og prestere på seniornivå. Men først og fremst fokuserer jeg på juniormesterskapene, sier hun.

Har vokst mentalt

Finalen i årets EM var ikke bare en fysisk seier, men også en mental. Bullen snakker stadig vekk om erfaringen som gjør at eldre brytere ofte er smartere enn yngre.

Men i den svært tette EM-finalen mot fem år eldre Mariana Cherdivara-Esanu, ble det mentale avgjørende.

– Når jeg ser tilbake på kampen, så tenker jeg at «der kunne jeg gjort et kast» eller andre ting underveis. Men jeg måtte være smart, og brukte hodet mer enn fysikken slik at jeg ikke gjorde noen feil. Jeg har modnet, og det trengs man for å vinne i seniorklassen, sier Bullen.

– Med senior-hode vinner du vel juniorklassen på walkover?

– Haha, nei! Heldigvis er det ikke sånn. Det er fint at jeg må kjempe og bevise at denne medaljen tilhører meg.