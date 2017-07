SAS vil gå gjennom rutiner

SAS vil gå gjennom rutinene sine etter at hunden Bamse forsvant et sted mellom flyet fra Alicante og rullebåndet på Gardermoen. Eier og en rekke frivillige har lett etter hunden i helga, og skal lete igjen i dag. SAS sier de ikke vet hvordan buret åpnet seg, og at det blir en gjennomgang av rutinene som følge av hendelsen.