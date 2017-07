Advarer mot lommetyver i Strømstad

Svensk politi advarer mot at lommetyver kan være på ferde i Strömstad og Tanum for tiden. De siste dagene har politiet fått en rekke anmeldelser om tyveri av mobiltelefoner og lommebøker. Göran Gustavsson ved politiet i Tanum sier til Sveriges Radio Väst at folk ikke bør gå med lommebok i baklomma eller med åpne vesker.