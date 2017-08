Sarpsborg-seier etter overtidsskåring

– Den situasjonen er helt spesiell. Det er få sekunder igjen, og vi har mange trekk inne i 16-meteren til Haugesund. Jeg står på sida og roper at de må skyte. Og da bestemmer Ole Jørgen seg, og fyrer til rett i krysset.

Sarpsborg 08-trener Geir Bakke kunne smile etter nok en tre-poenger for Sarpsborg. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Sarpsborg hovedtrener Geir Bakke beskriver hvordan han opplevde perleskåringen som kom halvminuttet før overtiden var spilt på Sarpsborg stadion. Skåringen gjorde at selv en vanligvis behersket Geir Bakke måtte ta en ekstra løpetur rundt banen etter kampen.

– Noen ganger bobler det litt, og da er det godt å få ut gleden med supporterne. Det er ikke ofte jeg mister fotfestet, men nå skjedde det, smiler han.

Haugesund tok ledelsen

For det så først tung ut for hjemmelaget. For det var Haugesund som tok ledelsen på Sarpsborg stadion. Alexander Stølås slo ballen inn foran hjemmelagets mål, der en uheldig Sigurd Rosted satt ballen i eget bur.

– Da de skåret i første omgang føltes det veldig urettferdig. Men vi hadde trua, og gutta gikk ut og leverte, sier Bakke.

20 minutter inn i andre omgang utlignet nemlig Sarpsborg. Krépin Diatta fyrte av fra hjørnet av femmeteren. Ballen skled under Per Kristian Bråtveit i Haugesund-målet, der Patrick Mortensen skled ballen i mål.

Avgjorde i siste minutt

Sarpsborg fortsatte å male på etter utligningen, men klarte ikke å komme til de store sjansene. Først tre og et halvt minutt før slutt fikk de uttelling. Ole Jørgen Halvorsen fyrte av fra hjørnet av 16-meteren, og ballen gikk vakkert i mål.

– Uten å være veldig gode, så var vi best. I tillegg er det et vanskelig lag å spille mot, så totalt sett tror jeg det egentlig er litt bedre enn vi føler selv nå, avslutter en fornøyd Geir Bakke.

Seieren sørger for at Sarpsborg beholder andreplassen på tabellen, to poeng foran Molde.