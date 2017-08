Tre mistet førerkortet på E18

To biler som kjørte i følge på E18 i Eidsberg kjørte i 165 km/t i en 90-sone. Begge førere mistet førerkortet da de ble stoppet av politiet. Litt senere ble det nok et førerkortbeslag etter at en bil kjørte i 139 km/t, melder politiet.