Flere togavganger fra 2024

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) lovte lørdag at Østfoldbanen får flere togavganger fra 2024 som planlagt. Det skriver Fredriksstad Blad. Aftenposten skrev nylig at antall avganger fra stasjoner på Østfoldbanen sør for Ski ikke kommer til å øke før i 2027. Men ifølge Solvik-Olsen hadde Aftenposten tatt feil, og han gjorde det klart lørdag at det blir to avganger i timen på Østfoldbanen fra 2024.