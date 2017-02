Sarpsborg 08 med vanvittig kampmaraton

Søndag kveld startet et hardkjør nærmest uten sidestykke for fjorårets 6. plass i eliteserien.

Treningskampen mot CSKA Moskva var bare den første av fire kamper sarpingene skal spille på spansk jord i løpet av sju dager.

Tirsdag venter russiske Rubin Kazan, før de møter Shakhtyor Soligorsk, som endte på 2. plass i den hviterussiske serien sist sesong, på Marbella på torsdag

Maratonet avsluttes søndag, mot serielederen i Russland - Spartak Moskva.

– Vi må prøve å fordele belastningen jevnt over hele troppen. Vi måtte ta ut Anders Trondsen til pause mot CSKA og Ole Jørgen Halvorsen fikk et kutt i ansiktet. Det kan ikke være sånn at russerne kapper et par mann hos oss hver gang, for da blir det fort tynt, smiler Sarpsborg-trener Geir Bakke.

Anders Trondsen fikk en smell i leggen og måtte byttes ut til pause - for å spare ham til resten av ukas kamper. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Alle får sjansen

Før Sarpsborg dro sydover spilte de også to treningskamper på samme dag (!) - mot Kongsvinger og Sandefjord.

Sarpsborg-trener Geir Bakke er glad for at hele troppen får vist seg frem i Spania. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Med det usedvanlig tette kampprogrammet i oppkjøringen, vil Geir Bakke kunne slite med argumentene dersom han skulle ønske å klage på tøft program når eliteserien er i gang i april.

– Hehe, sånn er det. Men vi har en stor stall og det er bra at mange får kamper i beltet nå. Tidligere har det vært slik at noen ikke har fått vise seg ordentlig frem, men nå tror jeg at alle vil sitte igjen med en følelse av at de har fått sjansen.

– God læring

Bakke er samtidig godt fornøyd med matchingen spillerne hans får før seriestart - til tross for at det ble et 1-3 tap for den regjerende russiske seriemesteren søndag.

– Det er russiske landslagsspillere utpå der som gjør det veldig enkelt når de blir satt under press, mens vi gjør det i overkant vanskelig for oss selv. Det er veldig mye læring i en kamp som dette.

Joachim Thomassen fikk en halvtime som venstreback mot CSKA Moskva. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Venstreback Joachim Thomassen fikk spille den siste halvtimen mot CSKA Moskva søndag. 28-åringen er spent på hvordan troppen vil reagere på fire kamper på en uke.

– Det blir en utordring, men det blir en morsom utfordring. Vi møter knallgod motstand og tanken med det er at vi skal få et høyere tempo i kroppen som vi kan dra fordeler av nærmere seriestart, sier han.

I likhet med trener Bakke, mener Thomassen at det er mye læring å ta med seg fra kampene.

– Det blir tøffe tak mot russerne, de klinker til. Og når de knepper opp litt så går alt vanvittig fort. Vi kan absolutt plukke med oss masse fra disse kampene. Samtidig må vi ikke være redde for å møte dem, de er bare laget av bein og kjøtt de også.