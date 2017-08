Jubileumssjef vil bli skutesjef

Svein Albert Halvorsen, som var jubileumssjef under Sarpsborgs 1000-årsjubileum i fjor, er en av 20 søkere til jobben som ny prosjektleder for Tall Ships Races i 2019. Det skriver Fredriksstad Blad. Det var Bjørg Western som var prosjektleder for skutefesten både i 2005 og i 2014.