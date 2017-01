Sarpsborg 08 henter serbisk EM-vinner

– I Stefan Cupic får vi en keeper som er god med beina. Han har stor rekkevidde, er en god skuddstopper og er en veldig energisk keeper med et vinnende vesen, sier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08 i en pressemelding.

Den nye keeperen har signert en toårsavtale med klubben. Sarpsborg har vært på jakt etter en ny keeper siden de solgte Arild Østbø til Rosenborg tidligere i januar.

Serbiske Cupic var i 2013 med på U19-landslaget gikk helt til topps i EM i Litauen og har spilt 75 kamper i den serbiske toppserien.

22-åringen fikk tilbud om kontrakt etter kun to treninger med sarpingene.

– Vi har sett Cupic mye på video og sjekket han opp mot utallige referanser. Samtlige er klokkerklare på at det er en veldig fin person og et kjempetalent med stort potensial vi nå har fått inn i rekkene våre, sier Berntsen.

Allerede fredag ettermiddag skal serberen i aksjon for sin nye klubb, når Sarpsborg 08 møter Ull/Kisa til treningskamp.

– Jeg er veldig glad over å komme til Sarpsborg 08. Det er en utrolig flott klubb med et godt lag og fint stadion. Jeg har blitt tatt utrolig godt i mot og merket raskt at dette er en spesiell klubb med en skikkelig fin spillergruppe, sier Cupic.