Sarpsborg 08 gir «maratonkontrakt» til suksesstrenerne

– Vi har blitt enige om å forlenge kontraktene ut 2022. Jeg tror det er historisk i norsk toppfotball at en klubb skriver så lange kontrakter med trenerne. Det er et tegn på at vi er veldig fornøyde med det som har blitt levert, sa styreleder Cato Haug på en pressekonferanse på Sarpsborg stadion onsdag ettermiddag.

Overfor NRK røper styrelederen også at det ble diskutert å gi de to trenerne enda lengre kontrakter.

– Vi ble tidlig enige om fem år, men det ble også diskutert sju år. Jeg tror likvel sjansen for at vi ser dem her om sju år er større enn at de forsvinner etter tre, sier Haug til NRK.

God start

Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal mener Sarpsborg 08 må se muligheter, ikke begrensninger fremover. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Selv om det har blitt kun ett poeng på de to siste kampene, mot Rosenborg og Strømsgodset, ligger Sarpsborg 08 på 2. plass etter de sju første serierundene.

Klubben skal evaluere starten på sesongen i slutten av mai. Men tre kamper før evalueringen starter, er altså klubben allerede så fornøyd med jobben som er gjort, at de har valgt å forlenge trenerkontraktene.

– Jeg tipper Sarpsborg 08 har større ambisjoner enn bare å bite seg fast i Elitserien fremover, og da er dette et ledd i den fremtidige utviklingen. Nå må Sarpsborg 08 se muligheter, ikke begrensinger - uten å gape for høyt, selvsagt, sier Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal til Eurosport.no.

– Vi kan være best bak Rosenborg

Geir Bakke (t.h.) og Tom Freddy Aune (t.v.) har skrevet lange kontrakter med Sarpsborg 08. I midten står styremedlem i klubben, Bjørge Øiestad. Foto: Per Øyvind Fange/NRK

Hovedtreneren selv sier at det var en enkel avgjørelse å forlenge med klubben.

– Det er en felles forståelse for hvor vi er i landskapet, på alle mulige måter. Vi er en klubb i utvikling, og både jeg og Tom Freddy er i utvikling. Nå kan vi tenke i fred og ro og ikke bare tenke på neste kamp, sier Bakke.

Treneren forteller videre at de har som mål å etablere seg som en toppklubb i norsk fotball.

– Jeg kan love at vi skal begeistre og at vi skal fortvile. Rosenborg seiler sin egen sjø, men bak der kan vi være dem som er best, sier Bakke.