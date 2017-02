Rubin Kazan – Sarpsborg 08

Sarpsborg 08 spilte en svært god kamp og var i store perioder klart bedre enn sine russiske motstandere.

Rubin Kazan, som ligger på 9. plass i den russiske ligaen, skapte rett og slett ingenting mot de aggressive sarpingene.

– Et godt lag

Rett etter kampslutt tuslet Rubin-spillerne slukøret inn i bussen, stort sett uten å si noe som helst.

NRK fikk imidlertid kontakt med den franske midtbanespilleren Yann M'Vila, med en fortid i Sunderland og Inter. Han var imponert over sine norske motstandere.

– Sarpsborg er et godt lag, de var aggressive og gode med ballen. Det virker som at de har forberedt seg godt på denne kampen, skrøt 26-åringen, som står med 22 kamper for det franske landslaget.

Misfornøyd med uavgjort

En av dem som fikk mange harde dueller mot M'Vila, var Kristoffer Zachariassen.

22-åringen sa før kampen at Sogndal var det beste laget han hadde møtt til nå i karrieren.

Men mot Yann M'Vila og tidligere Arsenal- og Barcelona-spiller Alex Song, hadde Zachariassen full kontroll i den timen han fikk på banen.

– Det hjelper å være innstilt på at det er høyt tempo, da går det fint. Vi spilte mot CSKA Moskva på søndag, så vi var forbedret på at det kom til å bli mange dueller og at det ville bli tøft. Men jeg synes vi klarte oss bra, oppsummerer Zachariassen.

Selv om det endte 0–0 på La Manga hadde det ikke vært noen ting å si på om Sarpsborg hadde stukket av med seieren.

– Vi gjør en god kamp i dag og er egentlig misfornøyd med at vi ikke vinner. Vi har taket på dem i store deler av kampen, så vi burde ha vunnet, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke.

Så nære var den danske backen Andreas Albech å score mot Rubin Kazan tirsdag. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Store sjanser

Klart nærmest scoring var den danske backen Andreas Albech, som dukket opp på bakerste stolpe på en corner etter snaue timen spilt.

Albech klarte imidlertid ikke å sette ballen i det relativt åpne nettet fra skrått hold.

20 minutter senere var det Kristoffer Normann Hansen sin tur til å misbruke en stor sjanse.

Han kom seg mellom to forsvarere og fyrte av et skudd helt nede ved stolperota. Men Rubins sisteskanse Yuri Nesterenko var raskt nede og avverget til hjørnespark.

– Vi er nære. Det er en kjemperedning av keeperen på avslutningen til Kristoffer, også er det vel Andreas som står på bakre der og av en eller annen grunn klarer å skyte utenfor, avslutter Bakke.