Sarpsborg 08 auksjonerte bort cupfinalebilletter – brøt svartebørsloven

Klubben gjennomfører hvert år en digital auksjon der inntektene går til klubbens drift. Budgiverne kan for eksempel by på gressklippere, kaffemaskiner eller gavekort.

I årets auksjon var det også mulig å sikre seg billetter til årets cupfinale mot Lillestrøm den 3. desember.

– De ble lagt inn som et påfunn for å trekke oppmerksomhet til auksjonen. Det var ikke meningen å tjene store penger på dem, sier daglig leder Espen Engebretsen i Sarpsborg 08.

I auksjonen var det to pakker med to billetter. Hver av pakkene hadde en verdi på 900 kroner. Men allerede seks dager før auksjonsslutt var budene på over 1500 kroner.

Dermed brøt Sarpsborg 08 svartebørsloven.

– Loven sier det er forbudt å selge billetter til en høyere pris enn den opprinnelige prisen de blir solgt for. Loven gjelder absolutt alle, sier Frode Elton Haug, som er juridisk direktør i Forbrukerombudet.

ULOVLIG. Disse to auksjonsobjektene er ulovlige ifølge svartebørsloven. Foto: Skjermdump/Facebook

Fjernet auksjonen

Engebretsen forteller at de ikke var klar over loven og at de ville ta ut billettene fra auksjonen.

– De som hadde de høyeste budene får billettene for 900 kroner, sier han.

Heller ikke om pengene hadde gått til en god sak ville det vært greit å selge dem for høyere pris en utgangsprisen, forteller Haugen i Forbrukerombudet.

– Det er ulovlig uansett hva inntektene går til. I første omgang gir vi beskjed til selger om at dette er forbudt, og at de må avslutte salget.

Han legger til at dersom Sarpsborg 08 hadde gjennomført auksjonen, så kunne vinneren krevd å få tilbakebetalt mellomlegget.

Sarpsborg 08s auksjon avsluttes onsdag 18. oktober. Men klubben fjernet billettene raskt etter at de ble kontaktet av NRK.

– Ikke mulig å komme utenom

I 2007 skrev Aftenposten om en restaurant i Oslo som solgte konsertbilletter for overpris. De kom seg unna svartebørsloven ved å selge mat sammen med billettene. Dermed kunne de si at maten kostet 700 kroner, mens billettene ble solgt for 364, til sammen 1064 kroner.

Men ifølge Haug i Forbrukerombudet ville det ikke vært en mulighet for Sarpsborg 08 å auksjonere bort billettene sammen med et cupfinale-skjerf.

SKJER SJELDENT. Frode Elton Haugen i Forbrukerombudet sier det er sjeldent organisasjoner bryter svartebørsloven.

– Man kan ikke kunstig øke verdien på skjerfet ved å si at det er verdt 1000 kroner. Er skjerfet verdt 100 kroner, så må det bli 450 kroner for billetten, pluss 100 kroner for skjerfet. Da kan ikke prisen overstige 550 kroner. Denne typen forsøk på brudd på loven er også forbudt.

Ifølge Haugen er det sjeldent de ser lignende tilfeller der organisasjoner selger billetter ulovlig.

– Loven har eksistert i rundt ti år og er forholdsvis godt kjent. Jeg tror vi hadde noen tilfeller rundt den tiden loven kom, men i de senere årene kan jeg ikke huske at vi har hatt noen lignende tilfeller, avslutter han.