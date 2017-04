Sarping fikk sin 26. dom

Sarpsborg tingrett fant en 55 år gammel mann skyldig i tyveri av bildeler fra en bilopphugger, kjøring uten førerkort og bruk av narkotika. Retten tok hensyn til at saken ble liggende hos politiet i over et år før den havnet for retten. 55-åringen er dømt til å utføre 150 timer samfunnsstraff.