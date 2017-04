Så nær var Solberg jr. å kjøre ut

SEMIFINALE: Oliver Solberg er klar for finale etter å ha blitt nummer to i sin semifinale. Nordmannen kom best ut fra start, men svenske Oliver Eriksson utnyttet Solbergs lille feil på den andre runden og snek seg forbi. Også i denne gang kom Solberg over målstreken med en ødelagt bakskjerm.

– Det slår hardt, men det er morsomt, sier 15 år gamle Oliver Solberg til SVT etter å ha kjørt i mål i den tredje og siste kvalifiseringsrunden i RallyX Nordic-serien i Skien.

Det er bare noen sekunder siden feltets yngstemann kom i mål. Der han sitter bak rattet vet han det ikke, men bakskjermen er borte.

Over en kul på den andre av de tre rundene var han nær å snurre rundt. Bilen fikk et kraftig slag i siden, og bakskjermen spratt av på nesten samme måte som bakluka fløy bort i den andre kvalifiseringsrunden.

I den første runden mistet han nesten døra, mens bakskjermen forsvant også i semifinalen.

Men ikke noe av dette var nok til å stoppe 15-åringen. Oliver Solberg kom først i mål, raskere enn alle både i dette heatet og i de andre heatene.

Klar for semifinale

– Det er vanskelig å komme inn i kjøringen. Man må kjøre litt annerledes når det er folk rundt. Men det ser ut til å gå bra, sier 15-åringen og smiler etter å ha kjørt sin første rallycrossrunde.

Kjøringen ga ham beste startposisjon i semifinalen. Der kom han best ut, men gjorde en feil på den andre av de tre rundene. Dermed snek navnbror Oliver Eriksson fra Sverige seg forbi på innsiden. Andreplassen i mål er likevel nok til å sikre plass i finalen.

15-åringen er sønn av Petter Solberg, som lørdag kjører VM-runde i Portugal. Dermed er det blant andre onkel Henning Solberg og motorsportveteranen Tommy Rustad som er med i Solbergs team.

DEBUTANT: Oliver Solbergs team har en hektisk jobb når 15-åringen debuterer i rallycross. Han har nemlig skadet bilen i alle de tre kvalifiseringsrundene. Foto: Anne Rognerud / NRK

15-åringen kjører med latvisk lisens for i det hele tatt å få være med. Det er nemlig ikke alle land som deler ut rallylisenser til 15-åringer. Faktisk er det ingen som har kjørt rallycross i så ung alder noen gang.

Forbløffer ekspertene

Og det han gjør på banen forbløffer ekspertene.

For selv om bilen han har lånt av faren har 600 hestekrefter og trolig er feltets råeste, er det ingen tvil om at sjåføren også gjør en ekstraordinær jobb.

SVTs ekspertkommentator ser en klar likhet mellom hans og pappa Petters kjørestil. Det er aggressivt og vilt, men også overlegent.

– Jeg har sett ham teste. Vi står og rister på hodet alle sammen, sier rallycrosslegenden Per Eklund til SVT.

Han mener 15-åringens dedikasjon til bilkjøringen er unik.

– Det var flere gode kjørere på testene. Han smadret dem alle sammen. Han slår banerekorder på trening, sier Eklund.