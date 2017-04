Må redegjøre for akuttmottak

Sykehuset Østfold må svare på hvordan pasienter blir prioritert ved akuttmottaket. Det er Fylkesmannen som ber om en redegjørelse etter en bekymringsmelding fra en pasient.

Ifølge pasienten skal sykehuset ha satt pasienter i en fortløpende kø, uten å vurdere hastegraden til hver enkelt pasient. Sykehuset Østfold sier at de har rutiner for prioritering av pasienter i akuttmottaket, og at de vil redegjøre for dem overfor Fylkesmannen.