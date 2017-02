Rygge med gode resultater

Regnskapet i Rygge kommune for 2016 avsluttes med et netto driftsresultat på over 40 mill. kroner. Det gode resultatet skyldes meget gode skatteinntekter, lavere pensjonsutgifter og lavere finansutgifter i forhold til budsjett, samt overskudd på kommunens drift. Rådmann Åsmund Rådahl er godt fornøyd med resultatet.