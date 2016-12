Rygge-eier: – Vi har ingen plan B

– Orkla har ingen plan B. Vi er ferdig med flyplassdrift og har tatt vårt tap, sier kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli i Orkla.

Det har gått over en måned siden det siste sivile flyet landet på Rygge. Samtidig er det mindre enn fire uker til fristen Forsvarsbygg har satt for en avtale med Rygge Airport går ut. Så langt har gruppen som jobber for å overta konsesjonen til de tidligere eierne ikke signalisert at de er i mål med arbeidet.

Dersom de ikke lykkes, vil flyplassbyggene trolig bli stående tomme på ubestemt tid.

Se i nett-TV: Dokumentar om nedleggelsen av Rygge sivile lufthavn

– Ser mørkt ut

Orkla, som eier 40 prosent av Rygge sivile lufthavn, har labre forventninger om å tjene noe mer penger på Rygge.

– Vi hadde håpet i det lengste at det skulle komme en ny aktør på banen slik at det kunne bli flyplassdrift på Rygge. Akkurat nå ser det mørkt ut, sier Mageli.

Uaktuelt å omregulere nå

TYDELIG SIGNAL: Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien kommer ikke til å gå inn for at Rygge blir brukt til noe annet enn flyplass de nærmeste årene. Foto: NRK

Det er Rygge kommune som sitter på nøkkelen til eventuelt å omregulere området slik at eierne kunne brukt byggene til noe annet enn flyplass.

Ordfører Inger-Lise Skartlien sier at det kun er flyplassdrift som er aktuelt på Rygge.

– Vi kommer ikke til å gå for noen omregulering nå.

– Hvor lenge er nå?

– I alle fall ikke på et par år, sier hun.

For kommunen er det nemlig et soleklart førstevalg å få driften av flyplass opp og gå igjen.

– Vi vil gi et signal til nåværende eiere at de ikke får bygge kjøpesenter eller bilbutikk eller noe annet, sier Skartlien.

Orkla mener dette er en riktig tankegang. Derfor er det heller ikke aktuelt for dem å presse på for å få bruke området til noe annet enn flyplass.

– Vi har ingen planer om å bruke mer penger på Rygge, sier Mageli.