Rygge Airport vil gi tilbake penger hvis de ikke lykkes

Selskapet har samlet inn i overkant av 2,5 millioner kroner gjennom aksjetegninger og støtte fra privatpersoner via Vipps.

Skulle det ende opp med at selskapet ikke klarer å lande avtalene man trenger for å gjenåpne flyplassen, vil det kunne bli aktuelt å betale tilbake gaver de har fått, sier styreleder Ole-Kristian Sivertsen i Rygge Airport.

– ​Hvis Rygge Airport skulle beslutte at vi ikke går videre, så står alle disse pengene som har blitt betalt inn i behold på sperrede konti. Da vil vi måtte avvikle oss selv, tilbakebetale de midlene som har kommet inn og takke for all støtten vi har fått. Men det vil være i ytterste konsekvens – vi er ikke der i dag, sier Sivertsen til NRK.

Åpen for samarbeid

Styreleder Ole-Kristian Sivertsen i Rygge Airport er åpen for å samarbeide med Jotunfjell Partners om å gjenåpne flyplassen i Rygge. Foto: Alvarez&Marsal

Onsdag ble det kjent at Jotunfjell Partners har lagt inn et konkret bud om å overta Rygge Sivile Lufthavn fra dagens eiere Orkla og Olav Thon Gruppen.

Selskapet, som drev taxfreebutikken på flyplassen før den ble lagt ned, kastet seg dermed inn i kampen mot Rygge Airport om å gjenåpne flyplassen i Østfold.

Styreleder Sivertsen i Rygge Airport forteller at de er åpne for å samarbeide med Jotunfjell Partners dersom sistnevnte skulle få i land en avtale med om å ta over flyplassen.

– Det vil være en naturlig retning for oss å gå hvis de inngår en avtale. Ikke før de har inngått en avtale kanskje, men har de en avtale, kan vi sette oss ned og snakke med dem, sier han.